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1 час назад

Основатель «Теремка» назвал главных конкурентов «Макдоналдса»

Мослента

Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров в интервью изданию «Большой Город» назвал главных конкурентов сети фастфуда «Макдоналдс». По его словам, это в первую очередь продуктовые супермаркеты «Магнит» и «Перекресток».

Основатель «Теремка» назвал главных конкурентов «Макдоналдса»
Фото: ТАССТАСС

Гончаров объяснил, что перекус в «Макдоналдсе» был для россиян альтернативой покупке еды в магазине и питанию дома. Бизнесмен считает, что на остальных игроков рынка временный уход американского фастфуда повлиял не так сильно.

«Его ("Макдоналдса") временное закрытие сказалось на Burger King и KFC, потому что там схожие цены и, по сути, те же самые бургеры. Там повышение продаж произошло. На остальных это не повлияло», — рассказал Гончаров.

Ранее стало известно, что первые 15 точек нового «Макдоналдса» откроются в Москве и Подмосковье 12 июня.

Компании,Михаил Гончаров,McDonald's,"Магнит",
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