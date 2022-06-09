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2 часа назад

Adidas сообщил об отсутствии планов по возобновлению деятельности в России

ТАССиещё 2

Германский концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas пока не планирует возобновлять коммерческую деятельность в России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в четверг представитель компании.

Adidas опроверг планы по возобновлению деятельности в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Работа магазинов Adidas и интернет-торговля в России приостановлены до дальнейшего распоряжения, это касается и доставки товаров в Россию. В настоящее время нет планов по возобновлению деятельности", - сказала она.

О приостановке деятельности в РФ концерн сообщил 9 марта.

С конца февраля ряд иностранных брендов приостановил работу в России в связи со специальной военной операцией на Украине.

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