Adidas опроверг планы по возобновлению деятельности в России

Германский концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas пока не планирует возобновлять коммерческую деятельность в России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в четверг представитель компании.
"Работа магазинов Adidas и интернет-торговля в России приостановлены до дальнейшего распоряжения, это касается и доставки товаров в Россию. В настоящее время нет планов по возобновлению деятельности", - сказала она.
О приостановке деятельности в РФ концерн сообщил 9 марта.
С конца февраля ряд иностранных брендов приостановил работу в России в связи со специальной военной операцией на Украине.