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48 минут назад

В Киеве заявили о планах Фридмана получить украинское гражданство

Lenta.ru

Российский бизнесмен, cооснователь LetterOne Михаил Фридман, родившийся во Львове, в настоящее время консультируется с украинскими властями о возможности получить гражданство страны. О планах предпринимателя сообщил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков в беседе с украинским Forbes, пишет РБК.

В Киеве заявили о планах Фридмана получить украинское гражданство
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Фридман также хотел бы перерегистрировать на Украине основные активы.

«Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, Виктора Вексельберга, который родился в Дрогобыче», — уточнил Новиков.

По его словам, перерегистрация бизнеса выгодна Украине, так как государство сможет получить дополнительные налоги.

В мае генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об аресте активов российского бизнесмена Михаила Фридмана в украинском Альфа-банке на сумму 12,4 миллиарда гривен (420 миллионов долларов). По ее словам, Фридман и «контролируемые им бизнесмены» использовали банк и кипрские компании для того, чтобы уберечь средства от возможных санкций и других принудительных мер, «однако были пойманы за руку».

Компании,Ирина Венедиктова,Александр Новиков,Виктор Вексельберг,Михаил Фридман,Альфа-банк,
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