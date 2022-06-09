В Киеве заявили о планах Фридмана получить украинское гражданство

Российский бизнесмен, cооснователь LetterOne Михаил Фридман , родившийся во Львове, в настоящее время консультируется с украинскими властями о возможности получить гражданство страны. О планах предпринимателя сообщил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков в беседе с украинским Forbes, пишет РБК.

В мае генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об аресте активов российского бизнесмена Михаила Фридмана в украинском Альфа-банке на сумму 12,4 миллиарда гривен (420 миллионов долларов). По ее словам, Фридман и «контролируемые им бизнесмены» использовали банк и кипрские компании для того, чтобы уберечь средства от возможных санкций и других принудительных мер, «однако были пойманы за руку».