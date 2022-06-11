Бывший McDonald's подал заявку в Роспатент на регистрацию нового бренда

Бывшая компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию нового бренда «Так Просто» вместе с новым логотипом сети ресторанов. Соответствующая документация имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

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Согласно заявке в Роспатент, новый товарный знак «Так Просто» регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №16, 18, 25, 29, 30, 32 и 43, что позволяет производить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, газированные напитки, молочные коктейли, йогурты, картофель фри и креветки, а также одежду, зонты и рюкзаки. Кроме того, под этим брендом можно открывать закусочные, бары, кафе и рестораны, в том числе с едой на вынос.

Заявки на регистрацию нового бренда подана ООО «Система ПБО» (бывшее ООО «Макдоналдс») 10 июня 2022 года.

Также ООО «Система ПБО» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «ФастГуд» и «Гран-Фри», однако без нового логотипа компании.

Знакомый с ситуацией в компании источник пояснил агентству «Москва», что официально обновленное название бывшего McDonald's будет держаться в секрете вплоть до открытия заведений в День России 12 июня.

Как ранее сообщало Агентство «Москва», компания ранее уже подала заявки на регистрацию восьми брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», «Это он», «Точно он», «Компас» и «Наше место».