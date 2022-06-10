"Киви банк" внесен в реестр IT организаций

"Киви банк" внесен в реестр организаций в области IT, аккредитованных Минцифры России, следует из данных реестра.

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Согласно данным перечня, информация об аккредитации кредитной организации появилась в нем 9 июня. Ранее в мае в реестр была добавлено АО "Киви", входящее в группу компаний Qiwi. Также в перечне присутствует организация "Киви технологии".

При этом, согласно информации из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), в графе сведений о дополнительных видах деятельности "Киви банка" значится деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Данные внесены в графу 8 июня.

Ранее в реестр IT-компаний Минцифры был добавлен Сбербанк и "Тинькофф банк".

Чтобы получить государственную аккредитацию, компания должна осуществлять деятельность в области IT при условии, что она разрабатывает и реализует программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ), базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи. Также организация должна оказывать услуги по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных, а также их установке, тестированию и сопровождению. На сайте Минцифры в реестре аккредитованных организаций в области IT числятся более 28,6 тыс. компаний.