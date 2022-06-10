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2 часа назад

Портфель кредитных карт Сбера перешагнул отметку в 1 триллион рублей

SberPressиещё 1

Общий портфель кредитных карт Сбера перешагнул отметку в 1 трлн рублей. Это самый большой объем портфеля кредитных карт среди российских банков за всю историю рынка. Значительный вклад в установление рекорда внесла Кредитная СберКарта, признанная самой выгодной кредиткой на российском рынке по версии Frank RG.

Портфель кредитных карт Сбера перешагнул отметку в 1 триллион рублей
Фото: ТАССТАСС

Кредитная СберКарта бесплатна в обслуживании, имеет длинный беспроцентный период 120 дней с простым принципом работы «месяц тратишь — три гасишь», одну из самых низких ставок на рынке: 9,8% на покупки в категории «Здоровье» и онлайн-оплату в маркетплейсе СберМегаМаркет, а также единую ставку на остальные операции, включая снятие наличных.

Кроме того, в начале июня Сбер запустил акцию по снятию наличных с Кредитной СберКарты без комиссии. Акция выгодна клиентам, которым срочно нужны наличные, а также тем, у кого есть кредитная карта в другом банке со ставкой выше 27,8%. Клиент может снять без комиссии необходимую сумму в первые 30 дней и закрыть другие, менее выгодные кредиты.

"В прошлом году мы запустили новую кредитную карту, которая максимально удобна и понятна нашим клиентам. Кроме того, в период, когда многие банки ухудшили условия своих кредитных продуктов, Сбер оставил все самые востребованные опции по ней без изменений — бесплатное обслуживание и смс-информирование, честные 120 дней беспроцентного периода, единую ставку на покупки и снятие наличных. Именно доверительные отношения с клиентами и выгодные условия позволили Сберу установить рекорд по размеру портфеля кредитных карт", - сказал Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка

Компании,Кирилл Царев,Сбербанк России,
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