Портфель кредитных карт Сбера перешагнул отметку в 1 триллион рублей

"В прошлом году мы запустили новую кредитную карту, которая максимально удобна и понятна нашим клиентам. Кроме того, в период, когда многие банки ухудшили условия своих кредитных продуктов, Сбер оставил все самые востребованные опции по ней без изменений — бесплатное обслуживание и смс-информирование, честные 120 дней беспроцентного периода, единую ставку на покупки и снятие наличных. Именно доверительные отношения с клиентами и выгодные условия позволили Сберу установить рекорд по размеру портфеля кредитных карт", - сказал Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка