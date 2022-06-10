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1 час назад

В "Альфа-групп" опровергли запрос Фридмана на гражданство Украины

Газета.Ru

Первый вице-президент консорциум "Альфа-групп" Кирилл Бабаев опроверг заявления украинской стороны о том, что сооснователь консорциума Михаил Фридман вел переговоры о получении гражданства Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В "Альфа-групп" опровергли запрос Фридмана на гражданство Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александра Новикова, Фридман хотел получить украинское гражданство для обхода санкций. Чиновник пояснил, что если крупные предприниматели из России хотят сохранить свои активы, у них нет другого пути, кроме как "публично осудить" спецоперацию и российские власти.

"Информация о том, что Михаил Фридман хочет получить украинское гражданство и перерегистрировать активы не соответствует действительности. Это фейк с целью опорочить репутацию "Альфа-групп", — подчеркнул Бабаев.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявляла об аресте многомиллионных активов бизнесмена Михаила Фридмана в украинском "Альфа-банке".

С момента, как Евросоюз начал вводить санкции в феврале 2022 года, в европейские суды было подано около 20 апелляций от некоторых из богатейших российских бизнесменов и членов их семей. В частности, среди них оказался Дмитрий Конов, бывший главный исполнительный директор "СИБУР Холдинга", а также Роман Абрамович, Андрей Мельниченко и Михаил Фридман.

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