Кондитерский гигант остановил производство из-за нехватки русского сахара

«Сейчас у нас стоит Чимкентская фабрика, потому что у нас нет сахара, она будет стоять две недели, мы в это время производим плановый ремонт. С середины июня у нас есть поставка сахара - и мы продолжаем работать», - сообщил председатель правления «Лотте Рахат» компании Константин Федорец.