Кондитерский гигант остановил производство из-за нехватки русского сахара

Фабрика южнокорейского кондитерского гиганта Lotte в Казахстане полностью остановила работу из-за дефицита сахара в стране, сообщает «Интерфакс».
Фабрика «Лотте Рахат» в Чимкенте остановилась на две недели, вторая фабрика концерна в Алма-Ате временно отказалась от выпуска «барбарисок» и ириса.
«Сейчас у нас стоит Чимкентская фабрика, потому что у нас нет сахара, она будет стоять две недели, мы в это время производим плановый ремонт. С середины июня у нас есть поставка сахара - и мы продолжаем работать», - сообщил председатель правления «Лотте Рахат» компании Константин Федорец.
По его словам, «барбариски» пользовались спросом, но от них было решено отказаться, так как продукт «очень сахарозатратный».
«Мы сейчас отказались от всех продуктов с высоким сахаросодержанием, на которые уходит много сахара, потому что его просто нет», - отметил Федорец.
Он объяснил, что дефицит сахара вызван запретом России на экспорт этого продукта.
«Казахстан "сидел" на российском беспошлинном сахаре. Соответственно, нам взять сахар негде, потребность перекрывается местными производителями на 30%», - заявил председатель правления «Лотте Рахат».
По его словам, импорт сахара из других стран обойдется компании дороже на 35%.
Казахстанские фабрики «Лотте Рахат» производят более 400 наименований товаров, среди которых шоколад, конфеты, вафли и другие сладости.