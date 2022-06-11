«Роскосмос» получил от Axiom оплату в рублях и с опозданием на месяц

Американская компания Axiom заплатила «Роскосмосу» за полет астронавта НАСА Марка Ванде Хая на российском космическом корабле «Союз» в рублях с опозданием на месяц. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, слова которого приводит ТАСС.

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«Они опоздали ровно на месяц. Была задержка оплаты, но тем не менее средства пришли в полном объеме», — сказал Рогозин.

По его словам, перевод был совершен в рублях.

«Мы же договорились, что мы берем только в рублях», — подтвердил глава госкорпорации.