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1 час назад

Американская компания заплатила «Роскосмосу» в рублях с опозданием на месяц

Lenta.ruиещё 3

Американская компания Axiom заплатила «Роскосмосу» за полет астронавта НАСА Марка Ванде Хая на российском космическом корабле «Союз» в рублях с опозданием на месяц. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, слова которого приводит ТАСС.

«Роскосмос» получил от Axiom оплату в рублях и с опозданием на месяц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они опоздали ровно на месяц. Была задержка оплаты, но тем не менее средства пришли в полном объеме», — сказал Рогозин.

По его словам, перевод был совершен в рублях.

«Мы же договорились, что мы берем только в рублях», — подтвердил глава госкорпорации.

В апреле Рогозин сообщил, что НАСА до сих пор не расплатилась с госкорпорацией за полет своего астронавта Марка Ванде Хая. Американская компания Axiom должна выплатить российской стороне 2 миллиарда рублей.

Компании,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,NASA,
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