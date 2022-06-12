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24 минуты назад

В Италии захотели национализировать завод «Лукойла»

Ura.Ru

Министр экологии Италии Роберто Чинголани предложил национализировать завод российской нефтяной компании «Лукойл», расположенный на острове Сицилия. Об этом сообщает Reuters. На данный завод приходится около 20% итальянских нефтеперерабатывающих мощностей.

В Италии захотели национализировать завод «Лукойла»
Фото: ТАССТАСС

«В настоящее время изучается несколько вариантов. Один из них — что-то вроде национализации, другой — вмешательство внешнего покупателя, например», — приводит слова Роберто Чинголани Reuters.

Министр не уточнил, кто может претендовать на покупку завода. На предприятии ISAB работает около тысячи человек. На него приходится около 20% итальянских нефтеперерабатывающих мощностей. Раньше завод закупал 30-40% сырья в России. Однако после начала спецоперации РФ на Украине ему перестали предоставлять кредиты. Из-за этого всю нефть предприятию пришлось покупать у «Лукойла».

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах страны сообщала, что министерство финансов Германии прорабатывает вопрос национализации немецких «дочек» «Газпрома» и «Роснефти». По их информации, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что национализация дочек «Газпрома» и «Роснефти» нарушит все мыслимые и немыслимые законы.

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