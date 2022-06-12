В Италии захотели национализировать завод «Лукойла»

Министр не уточнил, кто может претендовать на покупку завода. На предприятии ISAB работает около тысячи человек. На него приходится около 20% итальянских нефтеперерабатывающих мощностей. Раньше завод закупал 30-40% сырья в России. Однако после начала спецоперации РФ на Украине ему перестали предоставлять кредиты. Из-за этого всю нефть предприятию пришлось покупать у «Лукойла».