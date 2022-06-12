Гендиректор компании MсDonald's в РФ Олег Пароев рассказал на пресс-конференции об особенностях меню бренда «Вкусно - и точка». Он сообщил, что в нем не будет алкоголя. Кроме того, вкус блюд будет зависеть от региона. Об этом пишет ТАСС.

«Мы не планируем вводить алкогольную продукцию - ни пива, ни другой алкогольной продукции мы для себя не рассматриваем», - подчеркнул Олег Пароев.

В свою очередь, владелец сети Александр Говор уточнил, что намеревается менять вкус блюд в зависимости от того, в каком регионе располагается та или иная точка. Он подчеркнул, что это стало возможным после смены бренда.

«Я задавал вопросы об изменении меню, но очень трудно было преодолеть стандарты корпорации, я уже дал команды проработать эти варианты: ближе к Кавказу, Сибири [будут] более острые блюда, в средней полосе - более мягкий вкус. Мы будем решать», - рассказал он.