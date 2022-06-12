Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
54 минуты назад

Новый бренд «Вкусно - и точка» не планирует вводить в меню алкоголь

Илья Родин

Гендиректор компании MсDonald's в РФ Олег Пароев рассказал на пресс-конференции об особенностях меню бренда «Вкусно - и точка». Он сообщил, что в нем не будет алкоголя. Кроме того, вкус блюд будет зависеть от региона. Об этом пишет ТАСС.

«Мы не планируем вводить алкогольную продукцию - ни пива, ни другой алкогольной продукции мы для себя не рассматриваем», - подчеркнул Олег Пароев.

В свою очередь, владелец сети Александр Говор уточнил, что намеревается менять вкус блюд в зависимости от того, в каком регионе располагается та или иная точка. Он подчеркнул, что это стало возможным после смены бренда.

«Я задавал вопросы об изменении меню, но очень трудно было преодолеть стандарты корпорации, я уже дал команды проработать эти варианты: ближе к Кавказу, Сибири [будут] более острые блюда, в средней полосе - более мягкий вкус. Мы будем решать», - рассказал он.

Говор добавил, что в компании будут «очень рады, если франчайзи останутся работать под нашим брендом». Он сообщил, что «мы стали получать от них заявки на рассмотрение, чтобы под нашим брендом с ними составить договор, подпишем, хуже условий не будет - только лучше».

Компании,Видео,Александр Говор,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители