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1 час назад

В «Транснефти» рассказали о работе нефтепровода «Дружба»

Lenta.ruиещё 2

Нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме, перебоев в поставках нефти не было, сообщил ТАСС официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

В «Транснефти» рассказали о работе нефтепровода «Дружба»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал сообщение о том, что в Брянской области произошла попытка подрыва нефтепровода. Были повреждены противоподкопная труба и подстанция, также был обесточен энергоблок управления задвижкой.

«Нефтепровод “Дружба” работает в штатном режиме. В соответствии с графиком прокачка идет транзитом через Беларусь как в направлении Польши, так и в Центральную Европу транзитом через Украину. Перебоев в поставках не было», — сказал он.

1 июня стало известно, что Венгрия получила гарантии от стран Евросоюза, что если что-то случится с нефтепроводом «Дружба», нефть из России будет поступать по морю. Советник премьера Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан подчеркнул, что правительство страны поддержало шестой пакет антироссийских санкций только с упомянутыми исключениями.

31 мая лидеры стран Евросоюза договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Эмбарго будет наложено на импорт двух третей российской нефти. Однако Евросоюз отложил на полгода запрет на покупку сырой нефти из России, а также нефтепродуктов (на восемь месяцев). Эти ограничения не относятся к поставкам по нефтепроводу «Дружба», запреты коснутся поставок танкерами.

Компании,Игорь Демин,Транснефть,ЕС,
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