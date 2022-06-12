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1 час назад

Швеция запретила Tetra Pak ввозить в Россию сырье для производства упаковок

News.ru

Национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал упаковочному гиганту Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт сырья для производств в России, пишет газета Dagens Nyheter. Компания настаивала на том, что поставки являются частью гуманитарной помощи, но аргументы показались Шведской торговой палате неубедительными. Руководство Tetra Pak планирует оспорить это решение, так как запрет экспорта «будет иметь гуманитарные последствия» либо приведет к национализации завода в Лобне, что, по мнению компании, «даст России доступ к технологиям, которых у нее нет».

То, что заявила Tetra Pak, и расследование дела в целом не показывает с достаточной силой, что экспорт и доставка необходимы по гуманитарным причинам, — говорится в сообщении ведомства.

Tetra Pak утверждает, что производство в России зависит от многих продуктов: от ножей и режущей стали до воздухонагревателей и редукционных клапанов. По словам руководителя отдела коммуникаций Tetra Pak в Северной Европе Евы Родлих, компания придерживается твердой позиции касательно поставок в Россию и рассматривает способы подачи апелляции.

В России завод по производству упаковочного материала расположен в Лобне в Московской области. На страну приходится 4% мировых продаж компании — это около 4 млрд крон (почти 10 млрд рублей), уточняет издание.

Ранее директор фабрики Tetra Pak в РФ Дмитрий Блинов предупредил о том, что компания столкнулась с перебоями поставок картона и краски, поэтому в ближайшее время упаковки соков и молока будут не такими красочными, как привыкли покупатели. Блинов заверил, что Tetra Pak ищет альтернативных поставщиков сырья.

Компании,Видео,Дмитрий Блинов,
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