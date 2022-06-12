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1 час назад

Владелец нового «Макдональдса» рассказал, за какую цену купил рестораны

Елена Прошина

Владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» (бывший «Макдональдс») Александр Говор рассказал, что купил бизнес за символическую плату. Об этом сообщает РИА Новости.

«Символическая плата… Цена намного ниже рыночной, это действительно так», - ответил предприниматель на вопрос о сумме сделки.

По его словам, конкретную цифру разглашать нельзя, поскольку «это внутренние и юридические договоренности с корпорацией».

Появились подробности ребрендинга «Макдоналдс»

Говор рассказал, что корпорация McDonald's платила только зарплату сотрудникам.

«Арендная плата, расплата с поставщиками - это ничего не было уплачено. Я вас уверяю, это огромная сумма, которую я должен ещё внести, это у нас в договоре имеется», - сказал он.

В этом году бизнесмен оценил предстоящие затраты на сеть в 6,5-7 миллиардов рублей.

Первые рестораны новой сети «Вкусно — и точка» ( бывший «Макдоналдс») открылись сегодня в Москве.

Ранее организатор «Тотального диктанта» Мария Ровинская оценила название «Вкусно и точка» с точки зрения пунктуации.

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