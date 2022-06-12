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1 час назад

В Госдуме анонсировали появление в РФ упаковок «сероватых тонов»

Елена Прошина

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», что упаковка товаров будет «сероватых тонов». Это связано с тем, что правительство Швеции запретило транснациональной компании Tetra Pak экспортировать сырье для производства в нашей стране.

В Госдуме анонсировали появление в РФ упаковок «сероватых тонов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, всё не пропало. С одной стороны, мы вынуждены будем иметь не белоснежную упаковку, а сероватых тонов, но это не несёт сверхкритичной нагрузки, хоть и вызывает дополнительные неудобства и затраты из-за необходимости перестройки логистических и снабженческих цепочек», - подчеркнул Владимир Гутенев.

Журналисты напомнили, что Tetra Pak ранее направила запрос в шведскую торговую коллегию. Она попросила разрешить ей поставлять в Россию специальные картон, бумагу и краски, необходимые для производства упаковки на заводе в Лобне.

В запросе отмечалось, что «производитель руководствуется гуманитарными соображениями в интересах детей». По словам руководителей корпорации, она производит порядка 70% упаковки для соков и молока, продающихся в РФ.

Компании,Владимир Гутенев,Комитет гд по промышленности,Госдума,
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