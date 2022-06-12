В Госдуме анонсировали появление в РФ упаковок «сероватых тонов»

«Я думаю, всё не пропало. С одной стороны, мы вынуждены будем иметь не белоснежную упаковку, а сероватых тонов, но это не несёт сверхкритичной нагрузки, хоть и вызывает дополнительные неудобства и затраты из-за необходимости перестройки логистических и снабженческих цепочек», - подчеркнул Владимир Гутенев.