В Госдуме анонсировали появление в РФ упаковок «сероватых тонов»

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», что упаковка товаров будет «сероватых тонов». Это связано с тем, что правительство Швеции запретило транснациональной компании Tetra Pak экспортировать сырье для производства в нашей стране.
«Я думаю, всё не пропало. С одной стороны, мы вынуждены будем иметь не белоснежную упаковку, а сероватых тонов, но это не несёт сверхкритичной нагрузки, хоть и вызывает дополнительные неудобства и затраты из-за необходимости перестройки логистических и снабженческих цепочек», - подчеркнул Владимир Гутенев.
Журналисты напомнили, что Tetra Pak ранее направила запрос в шведскую торговую коллегию. Она попросила разрешить ей поставлять в Россию специальные картон, бумагу и краски, необходимые для производства упаковки на заводе в Лобне.
В запросе отмечалось, что «производитель руководствуется гуманитарными соображениями в интересах детей». По словам руководителей корпорации, она производит порядка 70% упаковки для соков и молока, продающихся в РФ.