Оператор Nord Stream AG спрогнозировал падение поставок газа в Европу

Поставки газа в Европу по «Северному потоку», основному маршруту поставок «Газпрома», могут упасть на 22 процента. Об этом сообщает оператор газопровода Nord Stream AG.

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По данным компании, поставки газа на 13 июня составляют чуть больше 113 миллионов кубометров в сутки. 12 июня объем поставок по магистрали составил 145 миллионов кубометров в сутки, что на 22 процента больше показателя запланированного на сегодня. В среднем же майский уровень поставок был на 34 процента выше и держался на уровне 170 миллионов кубометров в сутки.

Согласно информации «Оператора ГТС Украины», поставки газа через страну будут на уровне предыдущих дней. 13 июня заявка на прокачку газа составила 41,9 миллиона кубометров. Поставки через Газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» отклоняются украинской стороной.

5 июня сообщалось, что поставки российского газа по основным трубопроводным маршрутам в Европу — «Северному потоку» и украинской газотранспортной системе (ГТС) — снизились на фоне роста производства энергии из возобновляемых источников. Согласно данным WindEurope и транспортных операторов, поставки уменьшились почти на 9 процентов — до 6,4 миллиона кубометров в час.