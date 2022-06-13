Стала известна личность российского бизнесмена, чьи активы арестовала Украина

Российским предпринимателем, часть активов которого была арестована на Украине, является Михаил Фридман, арест наложен на объекты его собственности по производству минеральной воды "Моршинская" и "Миргородская". Об этом сообщило в понедельник украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, на Украине Фридман с партнерами Германом Ханом и Петром Авеном владеет компанией IDS Group Ukraine, "дочкой" международной группы IDS Borjomi International (входит в "Альфа-групп"). Компания выступает эксклюзивным импортером воды "Боржоми" на Украину, а также представлена местными брендами - минеральной водой "Моршинская" и "Миргородская".

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В отношении крупнейшего бизнеса Фридмана на Украине - "Альфа-банка Украина" - также ведется уголовное расследование по обвинению в "легализации имущества, полученного преступным путем", отмечает издание.

Ранее в понедельник офис генерального прокурора Украины сообщил, что по его ходатайству суд наложил арест на корпоративные права собственности бизнесмена из России на предприятия, которые являются крупными производителями минеральных вод в стране. Стоимость этих активов, по данным прокуратуры, составляет свыше 53,4 млн гривен ($1,8 млн). В сообщении прокуратуры не указывалось имя российского предпринимателя, на корпоративные права которого наложен арест, и название принадлежащих ему предприятий на Украине.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в мае, что власти страны арестовали активы Фридмана в "Альфа-банк Украина" на сумму 12,4 млрд гривен ($420 млн). В конце апреля украинские власти арестовали активы на сумму 469 млн гривен (около $15,9 млн), которые, по данным украинских властей, принадлежат компаниям Фридмана и находились на счетах в украинском Альфа-банке.