Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+31° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

СМИ: на Украине арестовали активы Фридмана в компании по производству минеральной воды

ТАССиещё 5

Российским предпринимателем, часть активов которого была арестована на Украине, является Михаил Фридман, арест наложен на объекты его собственности по производству минеральной воды "Моршинская" и "Миргородская". Об этом сообщило в понедельник украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники.

Стала известна личность российского бизнесмена, чьи активы арестовала Украина
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, на Украине Фридман с партнерами Германом Ханом и Петром Авеном владеет компанией IDS Group Ukraine, "дочкой" международной группы IDS Borjomi International (входит в "Альфа-групп"). Компания выступает эксклюзивным импортером воды "Боржоми" на Украину, а также представлена местными брендами - минеральной водой "Моршинская" и "Миргородская".

Видео дня

В отношении крупнейшего бизнеса Фридмана на Украине - "Альфа-банка Украина" - также ведется уголовное расследование по обвинению в "легализации имущества, полученного преступным путем", отмечает издание.

В Грузии сообщили о решении ситуации с "Боржоми"

Ранее в понедельник офис генерального прокурора Украины сообщил, что по его ходатайству суд наложил арест на корпоративные права собственности бизнесмена из России на предприятия, которые являются крупными производителями минеральных вод в стране. Стоимость этих активов, по данным прокуратуры, составляет свыше 53,4 млн гривен ($1,8 млн). В сообщении прокуратуры не указывалось имя российского предпринимателя, на корпоративные права которого наложен арест, и название принадлежащих ему предприятий на Украине.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в мае, что власти страны арестовали активы Фридмана в "Альфа-банк Украина" на сумму 12,4 млрд гривен ($420 млн). В конце апреля украинские власти арестовали активы на сумму 469 млн гривен (около $15,9 млн), которые, по данным украинских властей, принадлежат компаниям Фридмана и находились на счетах в украинском Альфа-банке.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 марта подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 8 апреля, что на Украине будет изъято любое российское имущество. 12 мая Верховная рада утвердила указ Зеленского о конфискации российского имущества на территории Украины.

Компании,Ирина Венедиктова,Денис Шмыгаль,Владимир Зеленский,Петр Авен,Герман Хан,Михаил Фридман,Верховная Рада,Альфа-банк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители