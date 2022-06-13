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1 час назад

В Грузии сообщили о решении ситуации с "Боржоми"

Илья Родин

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства заявил, что правительство страны успешно завершило переговоры о передаче контрольного пакета акций компании-владельца завода «Боржоми». Государство станет совладельцем знаменитого предприятия по розливу минеральной воды. Об этом пишет ТАСС.

В Грузии сообщили о решении ситуации с "Боржоми"
Фото: ТАССТАСС

«Мы успешно завершили переговоры с акционерами «Боржоми», и наше государство, правительство Грузии станет акционером той группы, которая владеет заводом «Боржоми». Акции нам будут переданы безвозмездно. После этого наше государство станет совладельцем нашего, как говорится, национального достояния, гордости», - подчеркнул Ираклий Гарибашвили.

Политик отметил, что сделка о передаче акций завода в полном объеме соответствует нормам международного права. Он рассказал, что по этому вопросу проводились консультации с британскими компаниями.

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Гарибашвили пообещал также пойти навстречу сотрудникам «Боржоми», которые 31 мая начали забастовку. Работники предприятия потребовали улучшить условия труда. Премьер-министр сообщил, что после того, как государство получит акции и станет совладельцем фирмы, все пожелания заводчан будут удовлетворены.

Агентство напомнило, что 60% акций фирмы IDS Borjomi International принадлежит компании «Альфа-групп», основателем которой является российский бизнесмен Михаил Фридман. Миноритарные акционеры, соответственно, являются владельцами 40% ценных бумаг.

Компании,Ираклий Гарибашвили,Михаил Фридман,
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