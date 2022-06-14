ЕС отключил от SWIFT еще три российских банка

В Сбербанке поделились с агентством «Прайм», что банк работает в обычном режиме и отключение от SWIFT не меняет текущей ситуации с международными расчетами. В МКБ заверили, что операции внутри РФ будут идти штатно, однако при платежах за границу сроки могут вырасти. В Россельхозбанке также сказали, что в российской банковской системе созданы необходимые условия для обеспечения бесперебойной автономной работы.