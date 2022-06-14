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56 минут назад

ЕС отключил от SWIFT еще три российских банка

Ura.Ruиещё 1

Евросоюз отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от межбанковской системы SWIFT. Представители банков сообщили, что к такому сценарию они были готовы.

ЕС отключил от SWIFT еще три российских банка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В Сбербанке поделились с агентством «Прайм», что банк работает в обычном режиме и отключение от SWIFT не меняет текущей ситуации с международными расчетами. В МКБ заверили, что операции внутри РФ будут идти штатно, однако при платежах за границу сроки могут вырасти. В Россельхозбанке также сказали, что в российской банковской системе созданы необходимые условия для обеспечения бесперебойной автономной работы.

В начале марта Евросоюз отключил от международной межбанковской системы SWIFT кредитные организации, против которых ранее были введены санкции. В список вошли банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ. Причиной введения санкций стала спецоперация России на Украине.

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