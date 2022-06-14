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1 час назад

ЕС отключит от SWIFT три российских банка

Елена Прошина

Россельхозбанк (РСХБ), Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) будут отключены от международной платежной системы SWIFT 14 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный в Официальном журнале ЕС.

ЕС отключит от SWIFT три российских банка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как говорится в сообщении, подразумевается ввести запрет на предоставление услуг обмена «специализированными финансовыми сообщениями, которые используются для обмена финансовыми данными, юридическим лицам, организациям или органам, перечисленным в приложении XIV». Также запрет коснется любых юридических лиц, организаций или органов, созданных в России, чьи права собственности прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% юридическому лицу, указанному в приложении XIV.

Отмечается, что для каждой организации запрет должен применяться с той даты, которая значится в приложении. В приложении XIV официального документа ЕС можно найти таблицу, в которой указана одна и та же дата начала применения решения для Сбербанка, РСХБ и МКБ — 14 июня 2022 года.

Сбербанк прокомментировал свое отключение от системы SWIFT и заявил, что банк продолжит работу в стандартном режиме. В МКБ предупредили, что при платежах за границу сроки могут вырасти. В Россельхозбанке заверили, что российская банковская система может вести бесперебойную автономную работу.

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