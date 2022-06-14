Банки США приостановили операции по госдолгу России

Одни из крупнейших американских банков JPMorgan Chase и Goldman Sachs приняли решение приостановить операции по обслуживанию госдолга России. Об этом 14 июня со ссылкой на источники сообщил Bloomberg.

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«В соответствии с обновленным руководством управления по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США и сворачиванием Goldman Sachs связанной с Россией деятельности фирма более не будет проводить определенные операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц», — говорится в заявлении одного из банков.

Агентство сообщает, что такой шаг обусловлен указаниями министерства финансов США. Примечательно, что банки проводили операции по российским займам еще в июне. Это решение также может быть связано с заявлением администрации Байдена о запрете американским инвесторам приобретать российские активы.

Ранее 10 июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о наличии у России денег и всех возможностей для обслуживания своего внешнего долга. Однако, по ее словам, есть технические ограничения.

24 мая минфин США отказался от продления срока действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России. Она разрешала трансакции, которые необходимы для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Кроме того, валютные резервы ЦБ РФ были заморожены.