Рекламодатели в России начали возвращаться в Instagram

Число запросов на расчет рекламных кампаний с участием блогеров в Instagram увеличилось в мае в два раза в сравнении с апрелем. Об этом заявил «Коммерсанту» гендиректор агентства инфлюенс-маркетинга LabelUp Кирилл Борисов. Отмечается, что маркетинговые агентства перестали интерпретировать объявление деятельности компании Meta экстремистской как запрет на ее использование.

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Компании исходят из того, что не нарушают закон, заказывая продвижение непосредственно у блогеров. Издание подчеркивает, что юристы разделяют такую интерпретацию, однако для безопасности рекомендуют не указывать Instagram в документах.

По словам экспертов, рост количества запросов на рекламные кампании в Instagram в мае связан с тем, что пользователи быстро свыклись с блокировкой и начали пользоваться VPN- сервисами.

Компания Meta, которая владеет площадками Facebook и Instagram, признана в России экстремистской, её деятельность запрещена.

Ранее «Известия» сообщили, что после блокировки ряда социальных сетей в России российские блогеры потеряли до 80% своего дохода.