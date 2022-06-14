Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Рекламодатели в России начали возвращаться в Instagram

Лера Букина

Число запросов на расчет рекламных кампаний с участием блогеров в Instagram увеличилось в мае в два раза в сравнении с апрелем. Об этом заявил «Коммерсанту» гендиректор агентства инфлюенс-маркетинга LabelUp Кирилл Борисов. Отмечается, что маркетинговые агентства перестали интерпретировать объявление деятельности компании Meta экстремистской как запрет на ее использование.

Рекламодатели в России начали возвращаться в Instagram
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компании исходят из того, что не нарушают закон, заказывая продвижение непосредственно у блогеров. Издание подчеркивает, что юристы разделяют такую интерпретацию, однако для безопасности рекомендуют не указывать Instagram в документах.

По словам экспертов, рост количества запросов на рекламные кампании в Instagram в мае связан с тем, что пользователи быстро свыклись с блокировкой и начали пользоваться VPN- сервисами.

Компания Meta, которая владеет площадками Facebook и Instagram, признана в России экстремистской, её деятельность запрещена.

Ранее «Известия» сообщили, что после блокировки ряда социальных сетей в России российские блогеры потеряли до 80% своего дохода.

Основательница PR- и блогерского агентства About You Виктория Французова ранее заявила Forbes, что после признания Meta экстремистской организацией доходы инстаграмеров поменялись кардинально.

Компании,Кирилл Борисов,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители