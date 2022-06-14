Рекламодатели в России начали возвращаться в Instagram

Число запросов на расчет рекламных кампаний с участием блогеров в Instagram увеличилось в мае в два раза в сравнении с апрелем. Об этом заявил «Коммерсанту» гендиректор агентства инфлюенс-маркетинга LabelUp Кирилл Борисов. Отмечается, что маркетинговые агентства перестали интерпретировать объявление деятельности компании Meta экстремистской как запрет на ее использование.
Компании исходят из того, что не нарушают закон, заказывая продвижение непосредственно у блогеров. Издание подчеркивает, что юристы разделяют такую интерпретацию, однако для безопасности рекомендуют не указывать Instagram в документах.
По словам экспертов, рост количества запросов на рекламные кампании в Instagram в мае связан с тем, что пользователи быстро свыклись с блокировкой и начали пользоваться VPN- сервисами.
Компания Meta, которая владеет площадками Facebook и Instagram, признана в России экстремистской, её деятельность запрещена.
Ранее «Известия» сообщили, что после блокировки ряда социальных сетей в России российские блогеры потеряли до 80% своего дохода.
Основательница PR- и блогерского агентства About You Виктория Французова ранее заявила Forbes, что после признания Meta экстремистской организацией доходы инстаграмеров поменялись кардинально.