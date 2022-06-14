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1 час назад

В «Газпроме» назвали объемы поставляемого через Украину газа

ТК «Звезда»

Транзитный газ подается на территорию Украины в подтвержденном Киевом объеме на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» - 41,9 миллиона кубометров. Об этом заявил официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов. С его слов, заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена украинской стороной.

В «Газпроме» назвали объемы поставляемого через Украину газа
Фото: ГазпромГазпром

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,9 миллиона кубометров на 14 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена», - приводит РИА Новости слова Куприянова.

Украина прекратила прием транзитного газа на ГИС «Сохрановка» в начале мая, сославшись на то, что станция находится на неподконтрольной Киеву территории. В результате сократился объем транзита газа в Европу.

В ответ «Газпром» заявил, что не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме на ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков». Согласно опубликованному ранее заявлению, «Газпром» не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, как заявляла украинская сторона.

Компании,Сергей Куприянов,Газпром,
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