В «Газпроме» назвали объемы поставляемого через Украину газа

Транзитный газ подается на территорию Украины в подтвержденном Киевом объеме на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» - 41,9 миллиона кубометров. Об этом заявил официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов. С его слов, заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена украинской стороной.

Фото: Газпром Газпром

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,9 миллиона кубометров на 14 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена», - приводит РИА Новости слова Куприянова.

Украина прекратила прием транзитного газа на ГИС «Сохрановка» в начале мая, сославшись на то, что станция находится на неподконтрольной Киеву территории. В результате сократился объем транзита газа в Европу.