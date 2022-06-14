Россия столкнулась с дефицитом скоростных лифтов для небоскребов

В России наблюдается дефицит высокоскоростных лифтов, которые устанавливают в небоскребах. Ситуация обусловлена уходом с отечественного рынка зарубежных компаний на фоне санкций, сообщает Forbes.
«Основной дефицит приходится на сложные типологии лифтов, которые имеют уникальный размер шахты, а также определенные технические характеристики. Такие лифты используют в высотных жилых домах, офисных и административных зданиях. Все это сложные, часто уникальные решения, которые производились преимущественно ушедшими компаниями», — заявил коммерческий директор строительной компании Pridex Александр Алейников.
По словам участников рынка, речь идет о нехватке лифтов с ценами выше среднего, которые используются, скорее, в более частных проектах небоскребов, нежели в массовом жилье. Однако с уходом европейских компаний спрос начал перераспределяться на российских производителей.
Полного импортозамещения в отрасли пока не произошло, подчеркнул представитель российского лифтостроительного завода. Это не представляется возможным в связи с тем, что в России не могут делать высокоскоростные лифты, а их производство требует огромных инвестиций, которых нет.
Также эксперты указывают на то, что часть комплектующих для российских лифтов производят только за рубежом, что усложняет процесс импортозамещения.
Перестали принимать заказы от российских застройщиков, в частности, американская Otis и финская Kone (обе компании являются крупными производителями скоростных лифтов).