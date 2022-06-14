Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

Россия столкнулась с дефицитом скоростных лифтов для небоскребов

Лера Букина

В России наблюдается дефицит высокоскоростных лифтов, которые устанавливают в небоскребах. Ситуация обусловлена уходом с отечественного рынка зарубежных компаний на фоне санкций, сообщает Forbes.

Россия столкнулась с дефицитом скоростных лифтов для небоскребов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Основной дефицит приходится на сложные типологии лифтов, которые имеют уникальный размер шахты, а также определенные технические характеристики. Такие лифты используют в высотных жилых домах, офисных и административных зданиях. Все это сложные, часто уникальные решения, которые производились преимущественно ушедшими компаниями», — заявил коммерческий директор строительной компании Pridex Александр Алейников.

По словам участников рынка, речь идет о нехватке лифтов с ценами выше среднего, которые используются, скорее, в более частных проектах небоскребов, нежели в массовом жилье. Однако с уходом европейских компаний спрос начал перераспределяться на российских производителей.

Полного импортозамещения в отрасли пока не произошло, подчеркнул представитель российского лифтостроительного завода. Это не представляется возможным в связи с тем, что в России не могут делать высокоскоростные лифты, а их производство требует огромных инвестиций, которых нет.

Также эксперты указывают на то, что часть комплектующих для российских лифтов производят только за рубежом, что усложняет процесс импортозамещения.

Перестали принимать заказы от российских застройщиков, в частности, американская Otis и финская Kone (обе компании являются крупными производителями скоростных лифтов).

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители