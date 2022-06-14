Россия столкнулась с дефицитом скоростных лифтов для небоскребов

В России наблюдается дефицит высокоскоростных лифтов, которые устанавливают в небоскребах. Ситуация обусловлена уходом с отечественного рынка зарубежных компаний на фоне санкций, сообщает Forbes.

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«Основной дефицит приходится на сложные типологии лифтов, которые имеют уникальный размер шахты, а также определенные технические характеристики. Такие лифты используют в высотных жилых домах, офисных и административных зданиях. Все это сложные, часто уникальные решения, которые производились преимущественно ушедшими компаниями», — заявил коммерческий директор строительной компании Pridex Александр Алейников.

По словам участников рынка, речь идет о нехватке лифтов с ценами выше среднего, которые используются, скорее, в более частных проектах небоскребов, нежели в массовом жилье. Однако с уходом европейских компаний спрос начал перераспределяться на российских производителей.

Полного импортозамещения в отрасли пока не произошло, подчеркнул представитель российского лифтостроительного завода. Это не представляется возможным в связи с тем, что в России не могут делать высокоскоростные лифты, а их производство требует огромных инвестиций, которых нет.

Также эксперты указывают на то, что часть комплектующих для российских лифтов производят только за рубежом, что усложняет процесс импортозамещения.