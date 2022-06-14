Раскрыта судьба легендарного московского ресторана «Прага»

В скором времени в здании легендарного ресторана «Прага» на Арбате появятся апартаменты. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Градостроительно-земельная комиссия столицы, возглавляемая главой города Сергеем Собяниным, приняла решение об установлении видов разрешенного использования (ВРИ) и технико-экономических показателей (ТЭП) в здании на Арбате. Там до 2018 года работал один из старейших ресторанов города.
«Установление ВРИ позволит на рассматриваемом земельном участке площадью около 0,34 гектара осуществить реставрацию и приспособление под современное использование данного объекта культурного наследия регионального значения», — заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, слова которой приводятся на сайте.
Реализация проекта предполагает использование современных инженерных и технологических решений, увеличение общих площадей здания на 6,2 тыс. квадратных метров с последующим использованием их под гостиничное обслуживание (апартаменты), а также сохранение исторического ресторана.
После реставрации суммарная поэтажная площадь объекта достигнет более 16,1 тыс. квадратных метров. На территории будет парковка на девять машиномест, указала пресс-служба.
Дом на Арбатской площади построили в XVIII веке по проекту архитектора Льва Кекушева. Знаменитый ресторан открыли в 1872 году. Изначально это был недорогой трактир, а в 1896 году купец Семен Тарарыкин сделал из заведения первоклассный ресторан. В 90-е годы XX века в «Праге» провели реконструкцию, когда заведение принадлежало Тельману Исмаилову.