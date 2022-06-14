Власти ФРГ берут Gazprom Germania под долгосрочное управление

Правительство Германии берёт бывшую «дочку» компании «Газпром» — Gazprom Germania — под долгосрочное внешнее управление и обеспечит ей заём для спасения от возможного банкротства.

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«Ведомство федерального канцлера, Министерство по делам экономики и защиты климата, а также Министерство финансов ФРГ приняли решение продлить сроки нахождения Gazprom Germania GmbH под внешним управлением на период после сентября 2022 года», — говорится сообщении на сайте кабмина ФРГ.

Отмечается, что данная мера нацелена на обеспечение энергобезопасности Германии.

«Посредством займа через (банк. — RT) KfW правительство ФРГ не допустит банкротства и эффекта домино на рынке», — заявили германские власти.

1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и во всех принадлежащих ей активах.

Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под попечительское управление Gazprom Germania.

12 мая глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил в ходе выступления в бундестаге, что дочерние компании «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России.