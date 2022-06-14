Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+26° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
49 минут назад

Правительство Германии взяло Gazprom Germania под долгосрочное внешнее управление

RT на русскомиещё 2

Правительство Германии берёт бывшую «дочку» компании «Газпром» — Gazprom Germania — под долгосрочное внешнее управление и обеспечит ей заём для спасения от возможного банкротства.

Власти ФРГ берут Gazprom Germania под долгосрочное управление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ведомство федерального канцлера, Министерство по делам экономики и защиты климата, а также Министерство финансов ФРГ приняли решение продлить сроки нахождения Gazprom Germania GmbH под внешним управлением на период после сентября 2022 года», — говорится сообщении на сайте кабмина ФРГ.

Отмечается, что данная мера нацелена на обеспечение энергобезопасности Германии.

«Посредством займа через (банк. — RT) KfW правительство ФРГ не допустит банкротства и эффекта домино на рынке», — заявили германские власти.

1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и во всех принадлежащих ей активах.

Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под попечительское управление Gazprom Germania.

12 мая глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил в ходе выступления в бундестаге, что дочерние компании «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России.

Как сообщает Bloomberg, власти ФРГ выделят до €10 млрд на «спасение» Gazprom Germania.

Компании,Роберт Хабек,Газпром,Бундестаг,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители