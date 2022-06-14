Проблемы с прокачкой российского газа в Европу по газопроводу «Северный поток», связанный с невозможностью вернуть из ремонта газоперекачивающие агрегаты (ГПА) от компании Siemens, отчасти обусловлены решением Канады. Об этом узнал «Коммерсантъ».

В стране находится один из ГПА, он уже отремонтирован в цехе принадлежащей Siemens Energy британской Industrial Turbine Company Limited (ITCL). Однако Канада вывозить ГПА запрещает. В Siemens Energy объяснили, что «по техническим причинам ремонт этих авиационных газовых турбин может быть произведен только в Монреале и из-за введенных Канадой санкций Siemens Energy пока не может поставить отремонтированную турбину заказчику».

Оборудование «Газпрому» необходимо для компрессорной станции (КС) «Портовая». В 2008 году для нее закупили восемь ГПА, разработанных на основе газовых турбин Rolls-Royce. Базой для них стали авиационные двигатели, и потому теперь агрегаты рассматриваются Оттавой как товар двойного назначения. Кроме того, Канада ввела и санкции в отношении «Газпрома».

Знакомые с ситуацией источники издания затруднились определить возможные сроки решения проблемы, однако отметили, что у других ГПА тоже заканчивается ресурс, который можно продлить еще примерно на пять тысяч часов (208 суток).