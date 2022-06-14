На ПМЭФ обсудят роль науки в принятии стратегических решений в Арктике

Эксперты Русского географического общества 16 июня 2022 года в рамках сессии «Наука и стратегические решения в Арктике» на Петербургском международном экономическом форуме обсудят роль науки в принятии стратегических управленческих решений о формах присутствия человека в Арктической зоне России.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Исторически РГО работает над освоением Арктики по принципам изучения, сохранения и популяризации природного, этнографического и культурного наследия России как предмета национальной гордости. Общество выступает интегратором масштабных инициатив по развитию арктического региона. Среди них — научно-исследовательская работа — проекты под эгидой ведущих российских ученых с целью изучения геофизических и гидрологических процессов арктических экосистем. Кроме того, РГО проводит мероприятия по экологической безопасности, которые включают мониторинг состояния окружающей среды и очистку местности от техногенного загрязнения. Опора на фундаментальные научные исследования позволяет формировать надежную основу для принятия стратегических решений о формах антропогенного присутствия и решения социальных, экономических, инфраструктурных задач в Арктической зоне Российской Федерации.

Видео дня

Среди выступающих Первый Вице-президент Русского географического общества (РГО), председатель Совета регионов РГО и член-корреспондент РАН Артур Чилингаров, председатель Комиссии географии и географических наук Московского городского отделения РГО Михаил Григорьев, заместитель директора по научной работе Института Мерзлотоведения имени П. И. Мельникова и директор Государственного океанографического института имени Н. Н. Зубова Игорь Ивачев.Кроме того, исполнительный директор Института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев в рамках сессии расскажет о планах по строительству первого в мире безуглеводного автономного научно-образовательного комплекса на водородной энергии «Снежинка» и обсудит с другими участниками дискуссии перспективы его использования в регионе. Этот проект научно-исследовательской международной инфраструктуры в Арктике ранее представили Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Модератором сессии выступит автор и продюсер снятого при поддержке РГО фильма «Арктика. Увидимся завтра» Валдис Пельш.

Сессия «Наука и стратегические решения в Арктике» войдет в программу стенда «Арктика — территория диалога» на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 15–18 июня 2022 года. Кроме того, на стенде будут организованы три события из плана основных мероприятий российского председательства в Арктическом совете. Среди них –Конференция по развитию телекоммуникаций и цифровизации в Арктике и Семинар по судостроению и судоремонту в Арктике. Помимо этого, на Форуме креативного бизнеса в рамках ПМЭФ-2022 состоятся дискуссии о развитии креативных индустрий на северных территориях. Оператором мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. выступает Фонд Росконгресс.