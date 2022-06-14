Siemens Energy объяснила задержку турбины для «Северного потока»

Siemens Energy в 2009 году поставила газовые турбины для компрессорной станции трубопровода «Северный поток — 1» в Россию. Речь идет о так называемых аэродеривативных газовых турбинах, которые производятся в Канаде и используются уже более 10 лет. Они приводят в действие компрессоры с целью повышения давления в газопроводе. Как сообщает Коммерсант, для компрессорной станции «Портовая», которая обеспечивает нагнетание газа в газопровод «Северный поток» длиной 1,2 тыс. км, в 2008 году были закуплены восемь ГПА, разработанных на основе газовых турбин Rolls-Royce. Базой для этих турбин стали авиационные двигатели, из-за чего власти Канады сейчас рассматривают их как товар двойного назначения. Кроме того, Канада ввела прямые санкции в отношении «Газпрома». По данным газеты, у остальных находящихся в эксплуатации ГПА также заканчивается ресурс, который можно продлить еще примерно на 5 тыс. часов (208 суток).