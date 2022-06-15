У россиян вновь появилась возможность приобрести товары шведского ретейлера IKEA. Предложения о продаже мебели и аксессуаров для дома торговой сети начали появляться на «Яндекс.Маркете», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

«Действительно, на "Яндекс.Маркете" сейчас есть несколько таких предложений, мы уже их проверяем», — рассказали представители торговой площадки. Пресс-служба IKEA не дала комментарий по поводу ситуации.

В коллегии адвокатов Pen & Paper отметили, что перепродажа товаров ушедшего из страны ретейлера полностью законна. Если в прошлом продукт был продан с разрешения изначального правообладателя, в дальнейшем он может свободно обращаться на рынке без необходимости получения повторного одобрения.