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56 минут назад

На «Яндекс.Маркете» начали продавать мебель из IKEA

Елена Прошина

На площадке «Яндекс.Маркет» появились предложения о продаже мебели и аксессуаров для дома шведской торговой сети IKEA, закрывшейся в России. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе «Яндекс.Маркета» подтвердили информацию о появившихся объявлениях, отметив, что специфика работы маркетплейса заключается в том, что десятки тысяч продавцов могут размещать там миллионы товаров.

«Действительно, на "Яндекс.Маркете" сейчас есть несколько таких предложений, мы уже их проверяем», — рассказали представители торговой площадки.

По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Станислава Данилова, перепродажа товаров ушедшего из страны ретейлера полностью законна. Если изначально продукт был продан с разрешения правообладателя, то в дальнейшем нет необходимости получать повторное разрешение для продажи.

«Если бы было иначе, то тогда в принципе все секонд-хенды должны были бы получать повторное согласие условных Zara, D&G и Nike на продажу товаров, которые были сданы туда на реализацию, как и все автосалоны, которые торгуют подержанными автомобилями должны были бы получать согласие производителя», - рассказал Данилов.

IKEA продлила дату закрытия магазинов в России

Напомним, в марте компания IKEA сообщила о приостановке деятельности в России. Отмечалось, что магазины сети не будут работать до конца августа. После этого компания сообщила, что с 1 июня в магазинах IKEA заработают отделы возврата товаров.

Компании,Видео,Станислав Данилов,Ikea,
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