«Если бы было иначе, то тогда в принципе все секонд-хенды должны были бы получать повторное согласие условных Zara, D&G и Nike на продажу товаров, которые были сданы туда на реализацию, как и все автосалоны, которые торгуют подержанными автомобилями должны были бы получать согласие производителя», - рассказал Данилов.