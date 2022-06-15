На площадке «Яндекс.Маркет» появились предложения о продаже мебели и аксессуаров для дома шведской торговой сети IKEA, закрывшейся в России. Об этом сообщает РИА Новости.
В пресс-службе «Яндекс.Маркета» подтвердили информацию о появившихся объявлениях, отметив, что специфика работы маркетплейса заключается в том, что десятки тысяч продавцов могут размещать там миллионы товаров.
«Действительно, на "Яндекс.Маркете" сейчас есть несколько таких предложений, мы уже их проверяем», — рассказали представители торговой площадки.
По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Станислава Данилова, перепродажа товаров ушедшего из страны ретейлера полностью законна. Если изначально продукт был продан с разрешения правообладателя, то в дальнейшем нет необходимости получать повторное разрешение для продажи.
«Если бы было иначе, то тогда в принципе все секонд-хенды должны были бы получать повторное согласие условных Zara, D&G и Nike на продажу товаров, которые были сданы туда на реализацию, как и все автосалоны, которые торгуют подержанными автомобилями должны были бы получать согласие производителя», - рассказал Данилов.
Напомним, в марте компания IKEA сообщила о приостановке деятельности в России. Отмечалось, что магазины сети не будут работать до конца августа. После этого компания сообщила, что с 1 июня в магазинах IKEA заработают отделы возврата товаров.