Сбер представил на ПМЭФ собственную электронную торговую платформу SberTrade

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер представил собственную электронную торговую платформу SberTrade для совершения внебиржевых сделок с ценными бумагами, которой могут воспользоваться клиенты банка — финансовые институты. Платформа стала ответом на вызовы, с которыми столкнулся финансовый рынок в условиях высокой волатильности, сужения ликвидности и сокращения объема рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи со снижением числа нерезидентов.

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Среди основных преимуществ SberTrade — лучшая ликвидность в ОФЗ, предоставление свободной ликвидности самого банка и его клиентов, что позволяет пользователям платформы оперативно проводить крупные операции. SberTrade обеспечивает возможность торговли без обеспечения, заключение сделок с минимальными издержками, удобный пост-трейд (процесс с момента заключения сделки до выполнения условий сделки, включая клиринговые, расчетные операции и прочее), гибкость в выборе способов подключения. Пользователи платформы могут видеть агрегированную ликвидность от Сбера. При реализации запроса клиента по приобретению или продаже ценных бумаг используются принципы best execution (наилучшее исполнение), то есть в зависимости от способа алгоритмического исполнения выбирается наилучший доступный путь и ценообразование.

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SberTrade предоставляет пользователям удобный интерфейс и практичный функционал. Клиенту не требуется обеспечение. Платформа способна интегрироваться в уже существующие системы клиента, а также может использоваться в рамках собственной инфраструктуры Сбера. Таким образом, SberTrade соответствует потребностям клиентов как с точки зрения ликвидности торгуемых финансовых инструментов, так и с точки зрения инфраструктуры.