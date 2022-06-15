IKEA выплатит сотрудникам в России компенсацию за увольнение из-за ухода с местного рынка. Бывшие работники компании получат выплаты в размере их семи зарплат — этих денег должно хватить на адаптацию и поиск новой работы. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. У IKEA насчитывается около 15 000 сотрудников в России. Во время приостановки работы каждому сотруднику продолжали платить зарплату. По словам Евтухова, о намерении IKEA сократить своих сотрудников уже уведомили Генпрокуратуру и Минтруд. «Сама компания сообщила нам, что планирует выплатить сотрудникам компенсацию в размере семимесячной заработной платы, что окажет им поддержку в период адаптации и поиска новой работы. Все высвобождающиеся сотрудники — специалисты высокого уровня, которые будут востребованы на рынке», — заявил он. Чиновник добавил, что российское представительство компании уже ищет покупателей для своих заводов. Производители, сотрудничавшие с IКЕА, смогут продолжить выпуск своей продукции под собственными брендами. С группой сотрудничали как минимум 30 крупных и большое количество мелких российских поставщиков. 3 марта IKEA приостановила деятельность в России из-за военной операции на Украине и санкций, которые осложняют логистику. При этом компания сохранила рабочие места и зарплату всем 15 000 сотрудников. После объявления о приостановке работы компанию включили в список претендентов на национализацию бизнеса. 15 июня представители компании объявили , что основанная в Швеции нидерландская компания окончательно уйдёт из России. Ретейлер закроет магазины-студии в Москве и Петербурге и торговые центры IKEA. Также компании предстоит избавиться от четырёх фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Фото: Unsplash, Unsplash License