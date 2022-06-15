«К сожалению, здесь помочь чем-то нельзя. Но по крайней мере жизнь в городе не остановилась. Она продолжается, люди, конечно, кто-то найдет себе работу, кто-то пойдет на биржу труда. На фабрике IKEA работали высококвалифицированные специалисты. Для небольшого города провинциального – это большая проблема. К счастью, это не единственное предприятие в городе, есть и другие, градообразующие предприятия в городе, которые тоже сегодня испытывают некие трудности. Поэтому такое социально-экономическое положение сегодня напряженное. А какое еще будет мнение у руководства города и района? Только надежда на сохранение рабочих мест, на перепрофилирование, может быть, предприятия. Для нас главное – рабочие места и полный социальный пакет работающих. У нас есть специальные службы, которые занимаются перепрофилированием сотрудников, местная власть должна подготовить условия, есть свои полномочия, которые мы исполняем. Но все возможное при обращении людей к нам мы, конечно, сделаем», — заключил он.