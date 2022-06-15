Шведская компания IKEA собирается продать четыре фабрики в РФ и сократить штат сотрудников. Глава города Тихвин, в котором расположена одна из фабрик компании, Александр Лазаревич в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что на предприятии работали 1057 местных жителей, и их увольнение станет огромной проблемой для города.
«На фабрике IKEA 1057 списочный состав, списаны, отчислены сегодня. Они пока зарплату получают. Для нас это огромная проблема. Они были обособлены, но тем не менее, для нас как территории главное – это НДФЛ и рабочие места. Люди были обеспечены работой, плюс к этому порядка тысячи человек работали подрядчиками, которые обслуживали предприятие, которые работали вне предприятия. Они тоже пострадают. Конечно, это очень неприятный момент для нас. И чем скорее произойдет эта продажа, сохранится профиль предприятия, мы только за это», — сказал он.
По словам Лазаревича, помочь найти работу уволенным работникам фабрики не получится, но он выразил надежду, что высококвалифицированные работники смогут найти работу.
«К сожалению, здесь помочь чем-то нельзя. Но по крайней мере жизнь в городе не остановилась. Она продолжается, люди, конечно, кто-то найдет себе работу, кто-то пойдет на биржу труда. На фабрике IKEA работали высококвалифицированные специалисты. Для небольшого города провинциального – это большая проблема. К счастью, это не единственное предприятие в городе, есть и другие, градообразующие предприятия в городе, которые тоже сегодня испытывают некие трудности. Поэтому такое социально-экономическое положение сегодня напряженное. А какое еще будет мнение у руководства города и района? Только надежда на сохранение рабочих мест, на перепрофилирование, может быть, предприятия. Для нас главное – рабочие места и полный социальный пакет работающих. У нас есть специальные службы, которые занимаются перепрофилированием сотрудников, местная власть должна подготовить условия, есть свои полномочия, которые мы исполняем. Но все возможное при обращении людей к нам мы, конечно, сделаем», — заключил он.
15 июня шведская мебельная компания IKEA сообщила, что продает четыре фабрики в России и сокращает масштаб бизнеса в этой стране. В компании отметили, что не видят возможностей возобновить продажи в обозримом будущем из-за усложнившейся ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок.
«Как следствие, группа компаний Inter IKEA и группа компаний Ingka приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо», — говорится в заявлении компании.
В марте 2022 года IKEA приостановила деятельность на территории России. Согласно заявлению компании, магазины сети не будут работать до конца августа. В июне бренд объявил, что в магазинах начали работать отделы возврата товаров.