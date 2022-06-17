В ФРГ оценили уровень потока газа по "Северному потоку"

"Потоки газа из "Северного потока - 1" были понижены примерно до 40% от максимальной мощности. Причинной связи между отсутствующим с российской стороны газовым компрессором и значительным сокращением поставок мы не можем подтвердить", - говорится в отчете. "Федеральное сетевое агентство очень внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с компаниями газовой отрасли", - подчеркнули в агентстве.