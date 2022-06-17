В ФРГ оценили уровень потока газа по "Северному потоку"

Поток газа в Германию по "Северному потоку" второй день остается на уровне 40% от максимальной мощности, власти следят за ситуацией и находятся в постоянном контакте с энергетическими компаниями. Об этом сообщило в пятницу Федеральное сетевое агентство ФРГ в своем ежедневном отчете.
"Ситуация напряженная, однако газоснабжение в Германии на данный момент стабильно, безопасность снабжения по-прежнему обеспечена", - отметил регулятор.
"Потоки газа из "Северного потока - 1" были понижены примерно до 40% от максимальной мощности. Причинной связи между отсутствующим с российской стороны газовым компрессором и значительным сокращением поставок мы не можем подтвердить", - говорится в отчете. "Федеральное сетевое агентство очень внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с компаниями газовой отрасли", - подчеркнули в агентстве.
"Уровень заполненности хранилищ в Германии составляет 56,29%", - сообщил регулятор.
Сокращение поставок по "Северному потоку" затрагивает передачу газа в Австрию, Францию и Чехию.