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28 минут назад

В ФРГ заявили, что поток газа по "Северному потоку" остается на уровне 40%

ТАССиещё 3

Поток газа в Германию по "Северному потоку" второй день остается на уровне 40% от максимальной мощности, власти следят за ситуацией и находятся в постоянном контакте с энергетическими компаниями. Об этом сообщило в пятницу Федеральное сетевое агентство ФРГ в своем ежедневном отчете.

В ФРГ оценили уровень потока газа по "Северному потоку"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ситуация напряженная, однако газоснабжение в Германии на данный момент стабильно, безопасность снабжения по-прежнему обеспечена", - отметил регулятор.

"Потоки газа из "Северного потока - 1" были понижены примерно до 40% от максимальной мощности. Причинной связи между отсутствующим с российской стороны газовым компрессором и значительным сокращением поставок мы не можем подтвердить", - говорится в отчете. "Федеральное сетевое агентство очень внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с компаниями газовой отрасли", - подчеркнули в агентстве.

"Уровень заполненности хранилищ в Германии составляет 56,29%", - сообщил регулятор.

Сокращение поставок по "Северному потоку" затрагивает передачу газа в Австрию, Францию и Чехию.

Компании,
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