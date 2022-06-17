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1 час назад

Россиянам назвали замену IKEA

Lenta.ruиещё 2

Искать аналоги продукции IKEA, решившей не возобновлять работу в России, посоветовали в торговых сетях «Леруа Мерлен», «Максидом», Castorama, OBI и Hoff. Такие варианты для замены популярного шведского бренда назвала арт-директор собственной студии дизайна интерьеров Александра Кудрявцева, пишет РИА Новости.

Однако специалистка отметила, что из-за разной специфики магазинов подбор подходящих друг к другу элементов интерьера может потребовать больше времени — сроки ремонта могут увеличиться. По словам Кудрявцевой, окончательный уход IKEA станет неприятным ударом для работающих в масс-маркете дизайнеров, которые в своих проектах использовали продукцию компании. Эксперт предположила, что таким специалистам потребуется до полугода для изучения и наработки материала у отечественных и других зарубежных производителей.

По прогнозам коммерческого директора мебельной фабрики «Мария» Лилии Кац, в ближайшее время в России может увеличиться количество индивидуальных мастерских, копирующих мебель и предметы интерьера из IKEA. Однако эксперт предупредила, что из-за нехватки адекватных комплектующих качество такой продукции будет уступать глобальной сети.

Руководитель студии дизайнов интерьера MB DS Мария Боровская добавила, что на фоне необходимости времени на переориентирование мощностей отечественных производств и проблем с логистическими цепочками, цены на дизайнерский ремонт в эконом- и среднем сегменте в итоге прибавят 20-30 процентов — такая тенденция может сохраняться не один год, уточнила специалистка.

IKEA окончательно уходит из России

15 июня стало известно, что IKEA решила полностью уйти из России. Уточнялось, что сотрудников компании сократят, а заводы и производство продадут другому владельцу — речь идет о четырех предприятиях в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Полноценная работа магазинов шведско-нидерландской сети прекратилась в начале марта — после начала военной спецоперации на Украине. Тогда IKEA приостановила импорт, экспорт, производство, а также продажи в магазинах и интернет-магазинах в России и Белоруссии.

Компании,Видео,Александр Кудрявцев,Ikea,
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