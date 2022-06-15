Известный мебельный ретейлер готов рассмотреть покупку IKEA

"Важно понимать, что у нас было много точек пересечения (с IKEA - прим. ТАСС): регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры, поэтому Hoff готов рассматривать активы шведского ретейлера в случае соответствующего предложения - это входит в нашу стратегию развития и открытия новых точек", - сказал Гришаков и добавил, что компания пока что не получала предложений о покупке ее активов от IKEA.