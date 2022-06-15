Известный мебельный ретейлер готов рассмотреть покупку IKEA

Мебельный ретейлер Hoff пока не получал предложения от компании IKEA о приобретении ее активов в России, однако готов рассмотреть такую возможность. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании Максим Гришаков.
"Важно понимать, что у нас было много точек пересечения (с IKEA - прим. ТАСС): регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры, поэтому Hoff готов рассматривать активы шведского ретейлера в случае соответствующего предложения - это входит в нашу стратегию развития и открытия новых точек", - сказал Гришаков и добавил, что компания пока что не получала предложений о покупке ее активов от IKEA.
Гришаков добавил, что компания намерена наращивать свою долю на рынке.
"Поэтому сейчас особенно фокусируемся на обеспечении максимально положительного клиентского опыта, в том числе для того, чтобы клиенты, которые ранее приобретали товары в IKEA, в итоге перешли к нам и остались довольны", - отметил он.
Гендиректор компании добавил, что Hoff постоянно наращивает пул поставщиков, и в рамках стратегии развития ассортимента Hoff также может претендовать на новые производства.
Ранее компания IKEA сообщила об уходе с российского рынка и намерении продать все четыре фабрики в России.