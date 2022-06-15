"Газпром" вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на газопроводе "Северный поток" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта, говорится в сообщении холдинг. В результате прокачка с ночи 16 июня снизится еще на треть.
"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", - сказано в сообщении.
Таким образом, суточная производительность компрессорной станции "Портовая" с 01:30 мск 16 июня составит до 67 млн куб. м в сутки по сравнению с предыдущим снижением прокачки до 100 млн куб. м.