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1 час назад

"Газпром" остановит еще одну турбину "Северного потока"

ТАССиещё 8

"Газпром" вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на газопроводе "Северный поток" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта, говорится в сообщении холдинг. В результате прокачка с ночи 16 июня снизится еще на треть.

"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", - сказано в сообщении.

Таким образом, суточная производительность компрессорной станции "Портовая" с 01:30 мск 16 июня составит до 67 млн куб. м в сутки по сравнению с предыдущим снижением прокачки до 100 млн куб. м.

Компании,Видео,Ростехнадзор,Газпром,
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