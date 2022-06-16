В Австрии нашли способ заменить часть поставок газа из РФ

Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила, что у нее есть возможность компенсировать тот объем поставок российского газа, на который компания «Газпром» намерена их сократить. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя OMV.

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При этом собеседник издания не уточнил, насколько именно «Газпром» планирует сократить поставки.

«Это снижение может быть полностью компенсировано OMV», — сообщил представитель компании. При этом в мае OMV заплатила за поставки российского газа по предложенной Москвой схеме.

«Мы заплатили в мае в соответствии с новым способом оплаты. Никаких проблем при этом не было», — уточнил представитель компании.

Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» предупредила австрийскую нефтегазовую компанию OMV о сокращении поставок газа. Такое же уведомление получила итальянская энергокомпания Eni. Объем поставляемого ей газа сократится на 15%. При этом представители Eni обратили внимание на то, что обстоятельства сокращения поставок российских ресурсов пока не приводятся.