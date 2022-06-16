В Австрии нашли способ заменить часть поставок газа из РФ

Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила, что у нее есть возможность компенсировать тот объем поставок российского газа, на который компания «Газпром» намерена их сократить. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя OMV.
При этом собеседник издания не уточнил, насколько именно «Газпром» планирует сократить поставки.
«Это снижение может быть полностью компенсировано OMV», — сообщил представитель компании. При этом в мае OMV заплатила за поставки российского газа по предложенной Москвой схеме.
«Мы заплатили в мае в соответствии с новым способом оплаты. Никаких проблем при этом не было», — уточнил представитель компании.
Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» предупредила австрийскую нефтегазовую компанию OMV о сокращении поставок газа. Такое же уведомление получила итальянская энергокомпания Eni. Объем поставляемого ей газа сократится на 15%. При этом представители Eni обратили внимание на то, что обстоятельства сокращения поставок российских ресурсов пока не приводятся.
Компания «Газпром» в своем отчете уведомила, что в страны дальнего зарубежья за период с 1 января по 15 июня 2022 года было экспортировано 65,6 млрд куб. м. Это на 28,9% меньше, чем за аналогичный период в 2021 году.