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1 час назад

В Австрии заявили, что готовы заменить часть поставок газа из РФ

Елена Прошина

Австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила, что у нее есть возможность компенсировать тот объем поставок российского газа, на который компания «Газпром» намерена их сократить. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя OMV.

В Австрии нашли способ заменить часть поставок газа из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом собеседник издания не уточнил, насколько именно «Газпром» планирует сократить поставки.

«Это снижение может быть полностью компенсировано OMV», — сообщил представитель компании. При этом в мае OMV заплатила за поставки российского газа по предложенной Москвой схеме.

«Мы заплатили в мае в соответствии с новым способом оплаты. Никаких проблем при этом не было», — уточнил представитель компании.

Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» предупредила австрийскую нефтегазовую компанию OMV о сокращении поставок газа. Такое же уведомление получила итальянская энергокомпания Eni. Объем поставляемого ей газа сократится на 15%. При этом представители Eni обратили внимание на то, что обстоятельства сокращения поставок российских ресурсов пока не приводятся.

Компания «Газпром» в своем отчете уведомила, что в страны дальнего зарубежья за период с 1 января по 15 июня 2022 года было экспортировано 65,6 млрд куб. м. Это на 28,9% меньше, чем за аналогичный период в 2021 году.

Компании,Газпром,
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