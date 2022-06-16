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1 час назад

В России подорожает инсулин

Лера Букина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в конце мая — начале июня согласовала рост предельных цен на некоторые позиции инсулинов. Речь идет о повышении в 5,5-28%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на базу решений ведомства.

Так, подорожают формы инсулина лизпро, двухфазный инсулин аспарт и двухфазный человеческий генно-инженерный инсулин. Среди тех, кто попросил повышения предельной цены, - российские «Герофарм» и «Медсинтез», а также датский производитель Novo Nordisk, говорится в публикации.

В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что необходимость в перерегистрации цен обусловлена ростом производственных расходов. Так, после этой процедуры предельная стоимость препарата производителя «Герофарма» в шприц-ручках достигнет почти 1600 рублей за упаковку и превысит стоимость оригинала на 11%.

Как указывает издание, производители, вероятно, будут повышать цены на инсулин постепенно, чтобы оставаться конкурентными.

По большой части речь идет о росте стоимости шприц-ручек: она будет выше, чем у других форм выпуска.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация на рынке лекарств в России стабильна, система сбора данных по препаратам доступна в каждом регионе. Он подчеркнул, что система сбора данных доступна каждому региону. Отслеживается не только ввод в гражданский оборот, отслеживаются все проводимые закупки, отметил Мурашко.

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