Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в конце мая — начале июня согласовала рост предельных цен на некоторые позиции инсулинов. Речь идет о повышении в 5,5-28%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на базу решений ведомства.

Так, подорожают формы инсулина лизпро, двухфазный инсулин аспарт и двухфазный человеческий генно-инженерный инсулин. Среди тех, кто попросил повышения предельной цены, - российские «Герофарм» и «Медсинтез», а также датский производитель Novo Nordisk, говорится в публикации.

В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что необходимость в перерегистрации цен обусловлена ростом производственных расходов. Так, после этой процедуры предельная стоимость препарата производителя «Герофарма» в шприц-ручках достигнет почти 1600 рублей за упаковку и превысит стоимость оригинала на 11%.

Как указывает издание, производители, вероятно, будут повышать цены на инсулин постепенно, чтобы оставаться конкурентными.

По большой части речь идет о росте стоимости шприц-ручек: она будет выше, чем у других форм выпуска.