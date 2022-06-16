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1 час назад

Bloomberg: «Газпром» сократил поставки газа французам

Мария Иванова

Французская компания Engie SA заявила о сокращении поставок газа со стороны «Газпрома». Об этом сообщает Bloomberg.

Bloomberg: «Газпром» сократил поставки газа французам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причины такого решения не уточняются.

Накануне, 15 июня, «Газпром» уведомил австрийскую нефтегазовую компанию OMV о сокращении поставок газа. В тот же день такое же уведомление получила итальянская Eni.

Bloomberg отмечает, что сокращения поставок происходят по всему ЕС, они также коснулись немецкой компании Uniper SE.

«Газпром» полностью приостановил поставки газа в Польшу в Болгарию

На фоне этого цены на природный газ в Европе резко выросли. Базовые фьючерсы подскочили более чем на 12 процентов вдобавок к росту на 44 процента в предыдущие две сессии.

Сокращения связывали с ограничением поставок сырья в «Северный поток» из-за проблем с турбинами - из-за санкций их не могут доставить в Германию из Канады, где они находились на ремонте.

В Германии сокращение поставок назвали «политически мотивированными» и направленными на дестабилизацию рынков.

Компании,Газпром,ЕС,
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