Bloomberg: «Газпром» сократил поставки газа французам

Французская компания Engie SA заявила о сокращении поставок газа со стороны «Газпрома». Об этом сообщает Bloomberg.

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Причины такого решения не уточняются.

Накануне, 15 июня, «Газпром» уведомил австрийскую нефтегазовую компанию OMV о сокращении поставок газа. В тот же день такое же уведомление получила итальянская Eni.

Bloomberg отмечает, что сокращения поставок происходят по всему ЕС, они также коснулись немецкой компании Uniper SE.

На фоне этого цены на природный газ в Европе резко выросли. Базовые фьючерсы подскочили более чем на 12 процентов вдобавок к росту на 44 процента в предыдущие две сессии.

Сокращения связывали с ограничением поставок сырья в «Северный поток» из-за проблем с турбинами - из-за санкций их не могут доставить в Германию из Канады, где они находились на ремонте.