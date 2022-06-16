Дальнейшие проблемы с ремонтом турбин «Северного потока» могут повлечь за собой его остановку. Об этом заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов на полях ПМЭФ, передает агентство «Прайм».

По его словам, это обернется катастрофой для Германии. Чижов отметил, что «нужно у Siemens спрашивать, почему на ремонт турбины нужно отправлять в Канаду».

«Когда все эти турбины уедут на ремонт в Канаду, он может остановиться, я думаю, что это будет катастрофа для Германии», — заявил он.

По мнению Чижова, ФРГ могла бы научиться ремонтировать турбины у себя.

Ранее агентство Блумберг, ссылаясь на источники, сообщило, что ключевое оборудование для функционирования газопровода «Северный поток» не может вернуться после технического обслуживания из Канады из-за антироссийских санкций, поставки в Германию могут быть ограничены на некоторое время. Как заявил источник, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу.

Немецкий концерн Siemens подтвердил отсутствие возможности доставить газовую турбину для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций этой страны. Компания ищет решение проблемы.