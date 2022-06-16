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1 час назад

Песков объяснил сокращение поставок газа в Европу

Деловая газета "Взгляд"

Сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков объяснил сокращение поставок газа в Европу
Фото: ТАССТАСС

«Это надо спрашивать у Газпрома. Нам лишь известно, что там проблема с турбинами, проблема с капремонтом, какие-то турбины не возвращаются, ее где-то там заблокировали, то есть, опять же, это такие последствия санкций, там ничего нет преднамеренного, это вообще проблемы, которые не связаны с нами», – передает РИА «Новости» его слова.

Также на вопрос, известно ли, когда турбину могут вернуть, Песков сообщил, что об этом «надо спрашивать у Газпрома».

Также стало известно, что Газпром останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», с четверга компания сможет поставлять в «Северный поток» не более 67 млн куб. м в сутки.

На фоне сообщения компании газовые котировки на ICE начали стремительно расти, к 16.52 мск они превысили отметку 1200 долларов за тысячу кубометров, а к 18.00 мск – 1300 долларов. Максимум торгов пока составляет 1301,2 доллара (+24,7%).

До этого Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».

Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

Компании,Дмитрий Песков,Siemens,Газпром,
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