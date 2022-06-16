В случае восстановления логистики компания IKEA может вернуться на рынок России. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, передает «Интерфакс».
«IKEA продает только заводы и не продает сами магазины, потому что у них есть планы возобновить деятельность в России при появлении возможности везти продукцию с заводов в других странах и полностью пополнять коллекции», — подчеркнул он.
Евтухов назвал решение компании по продаже российских заводов вполне обоснованным. Он подчеркнул, что производственные мощности не должны останавливаться. Кроме того, у корпорации не возникнет проблем с покупателями благодаря высокотехнологичным заводам, отметил он.
Накануне мебельная компания IKEA сообщила, что из-за событий на Украине делает следующий шаг к сокращению бизнеса в России и Белоруссии. Компания намерена уволить часть сотрудников и продать все четыре завода в России.
Ранее партнер консалтинговой компании Ricci Яна Кузина заявила, что общая стоимость выставленных на продажу четырех российских фабрик IKEA может составлять 15 миллиардов рублей.