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1 час назад

В Минпромторге допустили возвращение IKEA на российский рынок

Лера Букина

В случае восстановления логистики компания IKEA может вернуться на рынок России. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, передает «Интерфакс».

«IKEA продает только заводы и не продает сами магазины, потому что у них есть планы возобновить деятельность в России при появлении возможности везти продукцию с заводов в других странах и полностью пополнять коллекции», — подчеркнул он.

Евтухов назвал решение компании по продаже российских заводов вполне обоснованным. Он подчеркнул, что производственные мощности не должны останавливаться. Кроме того, у корпорации не возникнет проблем с покупателями благодаря высокотехнологичным заводам, отметил он.

IKEA окончательно уходит из России

Накануне мебельная компания IKEA сообщила, что из-за событий на Украине делает следующий шаг к сокращению бизнеса в России и Белоруссии. Компания намерена уволить часть сотрудников и продать все четыре завода в России.

Ранее партнер консалтинговой компании Ricci Яна Кузина заявила, что общая стоимость выставленных на продажу четырех российских фабрик IKEA может составлять 15 миллиардов рублей.

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