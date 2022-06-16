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1 час назад

Глава ВТБ Костин призвал ограничить работу иностранных банков в России

Газета.Ruиещё 6

Глава ВТБ Андрей Костин призвал ограничить работу иностранных банков в России, объясняя это «несправедливым» отношением к российским финансовым учреждениям. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ВТБ Костин призвал ограничить работу иностранных банков в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы, как санкционный банк, несанкционные банки покупать не будем. Это было бы неправильно, потому что банк сразу пойдет под санкции. Но то, что я бы ограничил деятельность сегодня иностранных банков в России — это я могу сказать, потому что по отношению к нам поступают несправедливо, в том числе, по отношению к нашему германскому банку», — пояснил Костин, добавляя, что ВТБ не заинтересован в покупке розничного подразделения Citi Bank в России.

24 февраля ВТБ попал в санкционные списки Великобритании и США, на организацию были наложены максимально возможные ограничения. Активы банка блокируются, запрещаются долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США.

На фоне санкций Костин предложил создать банковское регулирование «с чистого листа». Он пояснил, что страна сейчас находится за пределами финансовой системы Запада. Из-за этого Центробанк заявил о готовности провести настройку применения «Базеля» с учетом текущих условий. Такие действия положительно повлияют как на банковский сектор, так и на экономику в целом, полагает он.

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