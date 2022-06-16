Глава ВТБ Костин призвал ограничить работу иностранных банков в России

«Мы, как санкционный банк, несанкционные банки покупать не будем. Это было бы неправильно, потому что банк сразу пойдет под санкции. Но то, что я бы ограничил деятельность сегодня иностранных банков в России — это я могу сказать, потому что по отношению к нам поступают несправедливо, в том числе, по отношению к нашему германскому банку», — пояснил Костин, добавляя, что ВТБ не заинтересован в покупке розничного подразделения Citi Bank в России.