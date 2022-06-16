На ПМЭФ призвали к интеграции компаний в сфере энергетики

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин заявил на ПМЭФ-2022, что российские компании и предприятия, работающие в области энергетики, были готовы к недавно введённым «цифровым санкциям» Запада. По его словам, в отрасли понимали необходимость перехода на отечественные цифровые системы. Ограничения при этом всё-таки создали трудности, которые можно решить только благодаря тесному взаимодействию компаний, отметили участники дискуссии.

Фото: Евгений Реутов / Фонд Росконгресс Евгений Реутов / Фонд Росконгресс

Несмотря на готовность к импортозамещению, сейчас всё же складывается непростая ситуация, указал Паршин. Уход с рынка крупнейших участников стал для энергетической отрасли вызовом.

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Директор по цифровой трансформации «Газпром нефти» Андрей Белевцев заявил, что сейчас остро стоит необходимость интеграции всех смежных компаний в общую систему. По его словам, работать в закрытом режиме не может ни одна фирма.

Первый заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин, в свою очередь, рассказал о российском программном обеспечении и оборудовании. Он считает, что в связи с изменениями в сфере добычи ресурсов стране необходимо не только перейти на отечественное ПО, но также и работать над созданием российского оборудования. Для этого в отрасли параллельно будут использоваться импортные и российские технологи, чтобы минимизировать риски производства, добавил участник чиновник.

Председатель правления ассоциации «Цифровая энергетика» Тамара Меребашвили добавила, что кооперация в компаниях осложнена спецификой разных отраслей, а также желанием сохранить свою безопасность и конкурентоспособность. Компании не хотят, например, делиться своими эксклюзивными разработками.

Меребашвили предложила создать такую систему, в которой компании могли бы сохранить свои индивидуальные идеи, но при этом сотрудничать и демонстрировать друг другу успешные проекты.

О ПМЭФ-2022

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодная экономическая конференция в России, которую в СМИ часто называют «Русским Давосом» (по аналогии со Всемирным экономическим форумом в швейцарском Давосе). Юбилейный, 25-й ПМЭФ проходит 15–18 июня 2022 года. Главная тема форума в этом году — «Новый мир — новые возможности».

На площадке форума встречаются лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты и учёные. Они обсуждают экономические вопросы, стоящие перед Россией и мировыми рынками. Ежегодно форум посещают более 10 000 участников из более чем 140 стран мира. С 2005 года в работе форума принимает участие президент России.