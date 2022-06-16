Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+30° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
55 минут назад

Enel продает свою долю в "Энел России" "Лукойлу" и фонду "Газпромбанк - Фрезия"

ТАСС

Итальянская Enel продает свою долю в 56,43% в генерирующей компании "Энел Россия" "Лукойлу" и инвестиционному фонду "Газпромбанк - Фрезия". Об этом говорится в сообщении итальянской энергетической группы.

Enel продает свою долю в "Энел России"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Enel S.p.A. сообщает, что сегодня были подписаны соглашения, связанные с продажей всей ее доли в уставном капитале ПАО "Энел Россия". В частности, Enel подписала два отдельных соглашения соответственно с ПАО "Лукойл" и закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом "Газпромбанк - Фрезия" о продаже всего пакета акций Enel Россия, равного 56,43% акционерного капитала последнего за общую сумму около 137 миллионов евро, которые будут выплачены при закрытии сделки", - говорится в сообщении.

Компании,Энел Россия,Лукойл,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители