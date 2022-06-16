Enel продает свою долю в "Энел России"

"Enel S.p.A. сообщает, что сегодня были подписаны соглашения, связанные с продажей всей ее доли в уставном капитале ПАО "Энел Россия". В частности, Enel подписала два отдельных соглашения соответственно с ПАО "Лукойл" и закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом "Газпромбанк - Фрезия" о продаже всего пакета акций Enel Россия, равного 56,43% акционерного капитала последнего за общую сумму около 137 миллионов евро, которые будут выплачены при закрытии сделки", - говорится в сообщении.