Coca-Cola уходит из России

Компания Coca-Cola Hellenic, являющаяся дистрибутором в России, объявила, что больше не будет производить и продавать напитки бренда на российском рынке. Об этом пишет Reuters.

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После начала российской спецоперации на Украине компания Coca-Cola заявила, что приостанавливает поставки ингредиентов для российского рынка, а в начале мая не исключила, что полностью уйдет из страны. При этом продажи продукции компании продолжились, но цены на нее заметно выросли.

По данным Coca-Cola HBC, клиенты в России сейчас находятся «в процессе истощения складских запасов» напитков.

После того, как все запасы будут распроданы, компания «больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России», отмечается в заявлении пресс-службы.

В России Coca-Cola HBC выпускает также Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Rich и «Моя Семья». 10 заводов компании расположены в ряде регионов, в том числе Москве, Ростовской области, Новосибирске и Владивостоке.