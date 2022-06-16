"Норникель" запустит серную программу в сжатые сроки

"Норильский никель", крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, планирует запустить серный проект на Надеждинском заводе в максимально сжатые сроки, при этом крупные проекты могут быть сдвинуты на два года. Об этом заявил старший вице-президент - производственный директор "Норникеля" Сергей Степанов на полях ПМЭФ.
"Все крупные проекты могут быть сдвинуты на два года. Тем не менее, сейчас на Надеждинском металлургическом заводе, на серном проекте - это проект очистки газов от серы - у нас 3 тыс. людей постоянно работают, два крупных подрядчика. Мы видим, что примерно 8-10 позиций задерживаются по импортозамещению, опять же, но мы надеемся, что мы их найдем", - сказал он.
Он добавил, что компании удалось выкупить значительный объем запчастей со складов, когда компании-поставщики сообщили о прекращении поставок.
"Это дало нам примерно четыре месяца передышки на поиск, 50% наших поставщиков остались, по остальным 50% приходится искать замены. Мы считаем, что до конца года продержимся", - пояснил Степанов.
Он также отметил, что проблемой стало закрытие Китая из-за ковидных ограничений в последние несколько месяцев, поскольку часть необходимой техники стала недоступной ввиду локдауна.
Серная программа - проект утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, входящих в Заполярный филиал "Норникеля", с получением серной кислоты и ее последующей нейтрализацией известняком с производством гипса. Благодаря реализации проекта выбросы в Норильске в 2023 году снизятся на 45%, в 2025 году - на 85%.
В марте вице-президент "Норникеля" Андрей Грачев сообщал, что доля российского оборудования и технологий при реализации "Серной программы" на Надеждинском металлургическом заводе компании составляет около 75%.
Петербургский международный экономический форум, организованный фондом "Росконгресс", проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.