"Норникель" запустит серную программу в сжатые сроки

"Все крупные проекты могут быть сдвинуты на два года. Тем не менее, сейчас на Надеждинском металлургическом заводе, на серном проекте - это проект очистки газов от серы - у нас 3 тыс. людей постоянно работают, два крупных подрядчика. Мы видим, что примерно 8-10 позиций задерживаются по импортозамещению, опять же, но мы надеемся, что мы их найдем", - сказал он.