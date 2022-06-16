Мегаферму на 2,5 тыс. голов построят в Амурской области

Мегаферму на 2,5 тысяч голов скота планируют построить до конца этого года в Амурской области, помимо этого, появится еще два молочных комплекса чуть меньше, часть затрат в реализации проектов на себя берут власти региона. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
"До конца этого года будет построено еще три фермы, всего планировалось четыре. Одна уже была построена в конце прошлого года, она была маленькая - на 400 голов, но полностью роботизированная. Эти фермы будут крупнее, самая большая, мегаферма - на 2,5 тыс. голов. Все они идут в графике, будут построены в срок. Мы субсидируем 25% капиксов, 50% скота и 50% стоимости оборудования, это все средства регионального бюджета", - сказал он.
Орлов также добавил, что после того, как фермы будут введены в эксплуатацию, потребности рынка самообеспечения молоком в регионе будут закрыты на 90%, сейчас это составляет около 62%, на данный момент недостающая часть заполняется сухим молоком. Помимо этого, в Амурской области будет реализовано четыре федеральных проекта и еще 42 региональных на общую сумму 360 млрд рублей. В сельском хозяйстве речь идет о производстве овощей в закрытом грунте, переработке сои - стоимость проекта 15 млрд рублей, также большое внимание уделяется производству удобрений.
По словам Орлова, на ПМЭФ удалось обсудить строительство больших тепличных комплексов, которые позволят полностью заместить импортную продукцию.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.