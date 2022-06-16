Мегаферму на 2,5 тыс. голов построят в Амурской области

"До конца этого года будет построено еще три фермы, всего планировалось четыре. Одна уже была построена в конце прошлого года, она была маленькая - на 400 голов, но полностью роботизированная. Эти фермы будут крупнее, самая большая, мегаферма - на 2,5 тыс. голов. Все они идут в графике, будут построены в срок. Мы субсидируем 25% капиксов, 50% скота и 50% стоимости оборудования, это все средства регионального бюджета", - сказал он.